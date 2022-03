Depois de dois anos, a Expo Fernandópolis volta a acontecer e anuncia que em 2022 a festa terá portões abertos

publicado em 26/03/2022

Os empresários entendem que é um ano difícil financeiramente para a população, então buscaram uma ajuda maior com seus parceiros possibilitar a entrada franca (Foto: Reprodução/Cidadão)

Depois de dois anos, a Expo Fernandópolis volta a acontecer e anuncia que em 2022 a festa terá portões abertos. Segundo Gutinho Sisto, do Bartoshow, os empresários entendem que é um ano difícil financeiramente para a população, então buscaram uma ajuda maior com seus parceiros para que fosse possível fazer uma festa com entrada franca para a população. Várias reuniões foram realizadas ao longo dos últimos meses com o deputado federal Fausto Pinatto e o Grupo Petrópolis que também entenderam a situação.“Conversamos com o deputado e a cervejaria para pedir um apoio maior nesse momento e, no final, outros empresários também colaboraram para que fosse possível fazer uma festa com shows bons e portões abertos”, disse o empresário.A Expo 2022 será realizada em dois finais de semana, de 20 a 22 e de 26 a 28 de maio, totalizando seis dias de festa. A grade de shows ainda é mantida em sigilo pelos empresários do BartoShow e Bacana Produções, responsáveis pela festa, que prometeram divulgar a agenda completa na próxima semana. “Iremos divulgar juntamente com a grade de shows, como será realizada a devolução do dinheiro de quem já havia comprado a permanente para a festa em 2020”, explica Gutinho.A abertura da temporada de rodeios 2022 já começou otimista e com a agenda completamente lotada nos próximos meses em toda a região. Quem deu o ponta pé inicial na temporada foi a tradicional Festa do Peão de Paranapuã, que foi realizada de 10 a 13 de março. “Foi a melhor edição da festa de toda sua história tanto em público, como em qualidade de montarias. Superou todas as expectativas”, disse o locutor Luciano de Oliveira.Uma das próximas festas da região será o Jales Rodeio Show, na cidade de Jales, que será realizada entre os dias 20 e 24 de abril. Segundo um dos organizadores, Rafael Takahiro, foram dois anos muito difíceis para a área do entretenimento e de eventos. “Nós organizadores estamos ansiosos para entregar esse evento à população que está há dois anos esperando. Por isso que nosso slogan é: o que vale a pena curtir vale a pena esperar”, revela o empresário.O responsável pelo rodeio da Expo, Adriano Bilico, disse que a expectativa está muito alta com relação à festa. “A expectativa é muito grande tanto dos peões, quanto do público e todos os profissionais envolvidos no evento”, revela.Segundo Bilico, os tropeiros também estão muito animados, após dois anos com os animais sem participar de rodeios. “Estamos todos ansiosos para ver como os animais irão se comportar nessa retomada”, completa. Adriano também revelou que a Expo terá cerca de 40 montarias no total, entre touros e cavalos, por noite. Haverá também as tradicionais provas funcionais. “Já confirmamos a boiada da Ekip Rozeta e a tropa da Seleção Brasileira de Cutiano. Os melhores animais estarão em Fernandópolis”, finaliza.Além das montarias, outro grande atrativo do público para as festas de peão são os shows e a região será palco dos maiores nomes da música da atualidade. Desde os clássicos Matogrosso e Mathias e Bruno e Marrone até os shows mais caros do momento como Gusttavo Lima e o funk carioca do Dennis DJ. Para a festa de lançamento da Expo Fernandópolis, o Bartoshow e Bacana irão trazer o DJ Alok, simplesmente um dos maiores nomes da música em todo o mundo. O lançamento acontece no dia 16 de abril no Bartoshow da Expo.*Com informações do