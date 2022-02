Vítima foi atingida enquanto tentava atravessar a avenida Arthur Nonato, na manhã desta sexta-feira (25)

publicado em 26/02/2022

A mulher foi socorrida e encaminhada ao Hospital de Base (Foto: Reprodução)

Uma mulher de 28 anos teve um traumatismo craniano após ser atropelada, na manhã desta sexta-feira (25), em Rio Preto. O acidente aconteceu na avenida Arthur Nonato.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima tentava atravessas a pista quando foi atingida por um veículo. Houve paralisação no trânsito desde o cruzamento com a avenida Juscelino Kubistchek, até próximo a entrada da rodovia Washington Luís.

Não foram divulgadas informações sobre o motorista que atingiu a vítima. O caso vai ser investigado.

A mulher foi socorrida e encaminhada ao Hospital de Base.



*Com informações da Gazeta Rio