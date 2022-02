As vítimas vieram a óbito no domingo (30), logo depois de ingerirem “corotes” de pinga possivelmente envenenados

publicado em 01/02/2022

O indiciado comprou os “corotes” e colocou, dentro das garrafas, líquido de arrefecimento do motor de seu veículo, deixando as garrafas diante da casa onde as vítimas se encontravam (Foto: Reprodução)

A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) e policiais 1º DP de Barretos prenderam, no final da tarde desta segunda-feira, 31, um idoso de 70 anos, suspeito de ter envenenado três homens no bairro Nogueira, no final de semana. As vítimas vieram a óbito no domingo (30), logo depois de ingerirem “corotes” de pinga possivelmente envenenados.Imagens de câmeras de segurança mostraram o investigado deixando os “corotes” em frente ao imóvel onde as vítimas se reuniam para ingerirem bebidas alcoólicas.Por meio de diligências de campo e pesquisas em sistemas policiais, foi possível identificar um morador das imediações com características semelhantes ao do acusado.Investigadores da DIG, acompanhados do delegado Rafael Faria Domingos, e com apoio dos policiais do 1º DP chefiados pelo delegado Fernando César Galletti, se dirigiram ao imóvel do investigado, onde foi permitida a entrada e o aposentado confessou o triplo homicídio.Segundo o idoso, um dos moradores do imóvel tinha danificado o portão da sua casa, em razão de um desentendimento anterior.O indiciado comprou os “corotes” e colocou, dentro das garrafas, líquido de arrefecimento do motor de seu veículo, deixando as garrafas diante da casa onde as vítimas se encontravam.Preso em flagrante e autuado pela prática de homicídio qualificado pelo emprego de veneno, o idoso foi encaminhado à Cadeia Pública de Colina, onde permanecerá à disposição da justiça.*Com informações de Região Noroeste e DHoje.