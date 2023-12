A prisão ocorreu durante uma operação de saturação no bairro Matarazzo, visando combater o tráfico de drogas e outros ilícitos

publicado em 09/12/2023

Adolescente foi flagrado com 60 pedras de crack; o dinheiro oriundo da venda de drogas ele guardava embaixo do colchão (Foto: Divulgação)

Franclin Duarte

A Polícia Militar de Votuporanga deteve ontem mais um adolescente envolvido com o tráfico de drogas. O flagrante se deu no bairro Matarazzo, região Sul da cidade, onde os policiais encontraram drogas e o dinheiro da venda de entorpecentes embaixo do colchão do menor delinquente.

A prisão ocorreu durante uma operação de saturação no bairro Matarazzo, visando combater o tráfico de drogas e outros ilícitos. A equipe policial avistou um jovem, já conhecido nos meios policiais pela prática de tráfico, saindo de um terreno baldio. Ao ser abordado e revistado, foram encontradas em seus bolsos 60 pedras de crack e R$ 98 em notas variadas.

Após a prisão, o menor tentou fugir, mas foi contido com o uso moderado da força. Durante uma breve entrevista, o jovem confessou a traficância e indicou que havia mais dinheiro proveniente do tráfico em sua residência. No local, a equipe encontrou R$ 126 escondidos entre o colchão e o box da cama.