Na delegacia, o fato foi caracterizado como legítima defesa e o acusado irá responder por lesão corporal enquanto a vítima segue internada

publicado em 13/02/2023

Levado à delegacia, o autor das facadas prestou depoimento e o caso, a princípio, foi caracterizado como legítima defesa (Foto: Região Noroeste)

Franclin Duarte

Uma briga familiar quase terminou em tragédia no domingo (12) em Fernandópolis. Após um desentendimento, supostamente causado por causa de gatos, o sobrinho partiu para cima do tio - que é deficiente visual – e este reagiu com diversos golpes de faca no rapaz.

O caso aconteceu no bairro Albino Minineli em Fernandópolis. As facadas atingiram a barriga do jovem, que tem 27 anos, e ele precisou ser socorrido às pressas por uma unidade do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), em estado grave.

De acordo com as informações iniciais, tudo teria começado após o jovem levar alguns gatos da namorada para casa, onde reside com o tio. O proprietário do imóvel já teria dito o rapaz que não queria os animais lá e dito para leva-los embora.

No dia dos fatos, os dois teriam iniciado a mesma discussão, momento em que o sobrinho teria partido para cima do tio. Os dois então começaram a lutar e, em dado momento, o acusado pegou uma faca e desferiu vários golpes no jovem.

O rapaz foi socorrido e o autor das facadas permaneceu no local até a chegada da polícia. Levado à delegacia, ele prestou depoimento e o caso, a princípio, foi caracterizado como legítima defesa.