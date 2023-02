Edmilson dos Santos Ferreira foi morto pelo seu enteado com 13 facadas; assassino agora foi preso e responderá pelo crime

publicado em 10/02/2023

Edmilson dos Santos Ferreira foi morto pelo seu enteado com 13 facadas; assassino agora foi preso e responderá pelo crime (Foto: Arquivo pessoal)

A Polícia Civil de Valentim Gentil prendeu na quinta-feira (9) o responsável pelo assassinato de Edmilson dos Santos Ferreira, de 37 anos, ocorrido no último dia 28, na região central do município vizinho. O acusado, identificado como J.P.O, foi detido após a expedição de um mandado de prisão preventiva pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Votuporanga.

De acordo com o registro policial, no dia do crime a vítima e o criminoso se desentenderam e Edmilson acabou morto após levar 13 golpes de faca, na porta de sua casa. Após o assassinato, o acusado fugiu, mas foi localizado depois do trabalho de investigação da Polícia Civil de Valentim Gentil e levado para a delegacia.