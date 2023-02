O condutor de uma Fiorino, de Rio Preto, foi preso pela Polícia Rodoviária de Votuporanga na rodovia Euclides da Cunha

publicado em 17/02/2023

Fernanda Cipriano

Um motorista bêbado foi preso pela Polícia Militar Rodoviária “ziguezagueando” em plena rodovia Euclides da Cunha, no perímetro urbano de Votuporanga. O condutor, de São José do Rio Preto, dirigia uma Fiat/Fiorino, quando foi flagrado pelos policiais no dia 13 de agosto de 2020 e teve sua condenação decretada agora.

De acordo com o processo, no dia dos fatos um motorista que conduzia sentido interior/capital passou pela base da polícia e informou aos rodoviários que a Fiorino estava em zigue-zague na Euclides da Cunha.

Na sequência, os policiais localizaram o veículo e efetuaram a abordagem. O acusado apresentava sinais visíveis de embriaguez, como odor etílico e andar cambaleante, mas não aceitou fazer o teste do bafômetro e foi apresentado à Central da Polícia Civil.

Na delegacia, o motorista, identificado como L. L. de O. R., passou pelo exame toxicológico que foi positivo para álcool na concentração de 1,8g/l. Em audiência, o motorista confessou o crime, disse que tomava medicamento controlado, ingeriu bebida e pegou o veículo.

Ele alegou estar arrependido. Contou também que cuida de sua mãe idosa, que tem problemas de saúde, passou um tempo na Casa do Cirineu (albergue) porque estava em situação difícil.

Para a juíza da 1ª Vara Criminal de Votuporanga, Gislaine de Brito Faleiros Vendramini, ficou mais do que comprovado a autenticidade dos fatos, também pela admissão do réu e que a perícia constatou que o álcool era suficiente para alterar sua capacidade psicomotora.