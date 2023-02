O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (9), no bairro Parque Residencial Figueira, na zona Sul do município

publicado em 09/02/2023

Ricardo Balatini, de 38 anos foi assassinado a tiros

Fernanda Ciprianofernanda@acidadevotuporanga.com.brMais um homem foi morto a tiros em Votuporanga. O crime aconteceu nesta quinta-feira (9), por volta das 11h, no bairro Parque Residencial Figueira, em específico na rua Coronel Luiz Giacometti Filho. Cerca de dez disparos atingiram a vítima identificada como Ricardo Balatini, de 38 anos.De acordo com o apurado pela reportagem no local, Ricardo residia no bairro e estava em uma casa em construção, no momento em que o passageiro de uma motocicleta desceu e foi até ele com arma em mão. A vítima tentou fugiu e correu por cerca de 500 metros, mas foi atingido por, pelo menos, dez disparos de arma de fogo a queima roupa.Na sequência, o condutor da moto deu a volta no quarteirão, pegou o autor dos disparos e ambos fugiram. A Polícia Militar realiza diligências pela cidade em busca dos suspeitos, mas ninguém foi preso ainda.A Polícia Técnica e a Polícia Civil estiveram no local para realizar a apuração das primeiras informações. Mais informações em instantes