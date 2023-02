O criminoso forjou uma corrida com o trabalhador para tentar roubar a moto, mas um agente penitenciário evitou o crime

publicado em 09/02/2023

O criminoso identificado como E. M. R. foi preso em flagrante no dia dos fatos e julgado recentemente na 1ª Vara Criminal (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

Um ladrão que roubou um mototaxista em Votuporanga foi parar direto na cadeia. O caso aconteceu no dia 30 de junho do ano passado, na estrada Segundo Martins Calejon, na zona Rural, do município de Parisi. O criminoso identificado como E. M. R. foi preso em flagrante no dia dos fatos e julgado recentemente na 1ª Vara Criminal da Comarca, pela juíza Gislaine de Brito Faleiros Vendramini.

De acordo com o processo, no dia dos fatos o criminoso forjou uma corrida com o mototaxista para tentar roubar a moto. O falso cliente estava com uma roupa de trabalho e por isso o piloto da moto não desconfiou de nada, na sequência combinaram R$ 20 a ida e R$ 20 a volta da corrida.

Assim seguiram, em dado momento o mototaxista percebeu que seu passageiro mexeu na mochila que tinha nas costas e na sequência sentiu algo pontiagudo em seu pescoço, era uma faca. Ele seguiu o caminho, quando ele percebeu a aproximação de um veículo Fiat/Uno e jogou a moto no chão.

O motorista do carro, que era agente penitenciário, percebeu a movimentação estranha e viu uma luta corporal entre o criminoso e a vítima. Ele desceu do veículo, sacou a arma e mandou o ladrão parar, logo depois a Polícia Militar chegou e a vítima relatou a dinâmica dos fatos. O acusado foi preso em flagrante.