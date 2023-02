Caminhoneiro foi socorrido em estado grave

publicado em 13/02/2023

Pérsio de Almeida Benetti, de 27 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente

Um homem morreu e outro ficou gravemente ferido após um acidente na manhã de domingo (12). O casso aconteceu na rodovia Eliéser Montenegro Magalhães, em Pontalinda.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o carro em que a vítima estava bateu de frente com um caminhão. Pérsio de Almeida Benetti, de 27 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente.

O caminhoneiro foi socorrido em estado grave e encaminhado para um hospital de Jales. A perícia foi acionada para realizar exames e descobrir as causas do acidente.

O corpo do homem foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.br