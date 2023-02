A operação tem o objetivo de combater o comércio ilegal de cigarros eletrônicos, “VAPs”, “PODs” e suas derivações

publicado em 11/02/2023

As tabacarias já estavam sendo monitorados e estavam com mandados de buscas e apreensão (Foto: Reprodução)

A Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Votuporanga deflagrou na manhã de sexta-feira (10) a “Operação Smoking Bad”. A operação tem o objetivo de combater o comércio ilegal de cigarros eletrônicos, “VAPs”, “PODs” e suas derivações, também produtos usados nestes dispositivos como essências, “juices” e demais acessórios.

De acordo com a ocorrência, as tabacarias já estavam sendo monitorados e estavam com mandados de buscas e apreensão, que foram concedidos pela 1ª Vara Criminal de Votuporanga.

Os investigadores, divididos em equipes, procederam diligências em seis tabacarias. Nas buscas, eles apreenderam centenas de cigarros eletrônicos, centenas de essências, centenas de acessórios, um telefone celular, uma balança de precisão, três porções de Haxixe, dois comprimidos de Ecstasy e quatro flores de maconha, conhecida como “Buds de Cannabis”.

Os materiais apreendidos foram encaminhados para a delegacia, onde foram devidamente apreendidos em autos próprios. Os responsáveis pelos estabelecimentos foram conduzidos e ouvidos e poderão responder por vários crimes relacionados aos fatos oriundos da referida operação policial.