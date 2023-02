Atirador, inclusive, estava foragido da Justiça após não voltar de uma “saidinha” temporária

publicado em 10/02/2023

Os policiais localizaram com os bandidos a motocicleta e as roupas utilizadas no crime (Foto: Divulgação)

Franclin Duarte

A Polícia Civil de Votuporanga, por meio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) identificou e prendeu, em menos de 24 horas, quatro pessoas suspeitas de participação na execução de Ricardo Balatini, de 38 anos, com pelo menos dez tiros na manhã de quinta-feira (9) - clique aqui e reveja a cena do crime . O crime, conforme as apurações, está ligado à chamada “Guerra do Tráfico” e o atirador, inclusive, estava foragido da Justiça após não retornar de uma “saidinha” temporária.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima era conhecida dos meios policiais e vinha sendo investigada por tráfico de drogas. Assim que foram comunicados sobre o assassinato, os policiais civis da DIG de Votuporanga iniciaram as investigações ainda no local, e constataram, por meio de imagens de câmera de segurança, que dois indivíduos se utilizaram de uma motocicleta Honda/Falcon, de cor preta para o cometimento do crime, se evadindo do local, tomando rumo ignorado.

Em diligências iniciais os policiais civis da DIG apuraram que o atirador seria morador da cidade de São José do Rio Preto e a partir deste momento, passaram a ter o apoio da DEIC-DISE, com sede naquele município.

Em diligências por Rio Preto, os policiais civis da DIG e DEIC-DISE, após trabalho de investigação ininterrupto, conseguiram prender em flagrante o piloto da motocicleta Honda/Falcon, que é morador de Votuporanga e o atirador, morador de Rio Preto. No momento de sua abordagem, ele saiu pulando muros das residências vizinhas, mas foi alcançado e preso pelos policiais civis sobre um telhado.

Prosseguindo nas diligências os policiais civis ainda conseguiram localizar a residência onde estavam escondidas a motocicleta Honda/Falcon, os capacetes e vestes utilizadas no momento do crime. Em pesquisa, a motocicleta constou como sendo produto de furto ocorrido em Votuporanga e apresentava sinais de adulteração.

Segundo apurado, a motivação é relacionada com o tráfico de drogas. No local então, foram presas mais duas pessoas, sendo um homem e uma mulher, por participação no homicídio, uma vez que, forneceram suporte material, como a residência para a reunião dos autores e ocultação da motocicleta, além de serem autuados pela receptação da moto furtada e adulteração de sinal identificador.