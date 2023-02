O acidente aconteceu no sábado de Carnaval, dia 18 de fevereiro; a vítima, H.J.M., de 45 anos, foi socorrido em estado grave e segue hospitalizado

publicado em 23/02/2023

O acidente aconteceu no sábado (18) e a vítima, H.J.M., de 45 anos foi socorrida às pressas, ainda permanecendo internado (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

Um ciclista que ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente na avenida marginal José Marão Filho, em Votuporanga, durante o Carnaval, continua internado no Hospital de Base de Rio Preto. A batida aconteceu no sábado (18) e a vítima, H.J.M., de 45 anos foi socorrida às pressas no dia dos fatos, depois de perder muito sangue.

De acordo com o apurado pelo A Cidade, um veículo VW/Gol, que seguia pela rodovia Euclides da Cunha sentido Fernandópolis/Rio Preto, teria adentrado a cidade pela alça de acesso próxima da avenida do Vale do Sol, quando o ciclista, que seguia pela marginal, não teria conseguido frear no sinal de “Pare” e colidido com a traseira do carro.

A Polícia Militar também foi chamada e preservou o local até a chegada da Polícia Técnica e da Polícia Civil, que iniciou as apurações sobre as causas do acidente. O motorista do carro permaneceu no local e prestou socorro à vítima.

Com o impacto a vítima sofreu diversos ferimentos e perdeu muito sangue. Uma unidade do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e a levou às pressas para o Pronto Socorro da Santa Casa de Votuporanga, em estado grave.

Em nota, o hospital informou que H.J.M., de 45 anos, deu entrada no sábado (18), às 22h52, vítima de atropelamento. Ele recebeu atendimento e foi transferido no domingo (19) para o Hospital de Base de São José do Rio Preto.