Acidente aconteceu na madrugada de quinta-feira (2), na rodovia Péricles Bellini; Francisca Gomes dos Santos morreu horas depois na Santa Casa

publicado em 03/02/2023

A ciclista Francisca Gomes dos Santos pedalava pelo acostamento da rodovia, quando o motorista de um caminhão a atropelou (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

Uma ciclista, de 36 anos de idade, morreu em Votuporanga após ser atropelada por um caminhão na rodovia Péricles Bellini. O caso aconteceu na madrugada de quinta-feira (2), e vitimou Francisca Gomes dos Santos, que morreu horas depois no Pronto Socorro da Santa Casa.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a ciclista pedalava pelo acostamento da rodovia, quando, por motivos que ainda serão esclarecidos pelas investigações, o motorista de um caminhão a atropelou

Com o impacto, a mulher ficou gravemente ferida e o motorista fugiu sem prestar socorro. Pessoas que passavam pelo local acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e ela foi socorrida ainda com vida para o Pronto Socorro da Santa Casa de Votuporanga, mas não resistiu aos ferimentos e morreu momentos depois.