Imagens de câmaras de segurança flagraram a ação criminosa e devem ser utilizadas para identificar o responsável pelo incêndio

publicado em 09/01/2023

Câmeras de segurança flagraram o momento exato em que o criminoso incendeia o veículo e depois sai correndo (Foto: Reprodução)

Da redação

A Polícia Civil de Votuporanga irá abrir um inquérito para identificar e prender o homem que ateou fogo em um carro dentro de um posto de combustíveis na cidade. Câmeras de segurança flagraram o momento exato em que o criminoso incendeia o veículo e depois sai correndo.

O caso aconteceu no Posto Trevão - que fica às margens da rodovia Euclides da Cunha – na noite de sábado (7). Ainda não se sabe quais foram as motivações, mas pelas imagens das câmeras de segurança é possível ver o exato momento em que o criminoso joga algo inflamável dentro do veículo e depois coloca fogo.