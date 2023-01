Acusado confessou a policiais militares que havia ingerido bebida alcoólica

A PM ainda informou que o suspeito estava realizando manobras perigosas com o veículo, quando perdeu o controle da direção e atingiu a jovem (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar prendeu na tarde de domingo (29) o motorista suspeito de matar atropelado a jovem Estefany Ferreira Medina na saída de uma festa, em São José do Rio Preto. Ele tem 23 anos e a prisão ocorreu na cidade de Guapiaçu.

Conforme a PM, de posse de informações e características do veículo usado pelo suspeito, agentes realizaram diligências, que terminaram com a prisão do suspeito.

A PM ainda informou que o suspeito estava realizando manobras perigosas com o veículo, quando perdeu o controle da direção e atingiu a jovem, que morreu no local.

Após ser detido, o suspeito confessou aos policiais que havia ingerido bebida alcoólica. O veículo utilizado por ele também foi localizado.

Conduzido ao Distrito Policial de Cedral, o rapaz ficou à disposição da justiça.