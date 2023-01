Corpo da vítima foi encontrado por familiares dentro da casa dela; hematomas em seu corpo chamaram a atenção das autoridades

publicado em 11/01/2023

A manicure e podóloga Thaisa Aparecida Souza Tavares, de 43 anos, foi encontrada morta dentro de sua casa em Votuporanga (Foto: Arquivo pessoal)

Da redação

A Polícia Civil de Votuporanga instaurou um inquérito para investigar as causas e circunstâncias da morte da manicure e podóloga Thaisa Aparecida Souza Tavares, de 43 anos. O corpo dela foi encontrado na segunda-feira (9) por familiares dentro de sua residência, na rua Mato Grosso, entre as ruas Amazonas e São Paulo, região central do município.

Conforme apurado pelo A Cidade, a família de Thaisa ficou preocupada após ela ficar alguns dias sem manter contato e um dos parentes decidiu ir até a casa dela para ver o que estava acontecendo. Ao entrar na residência ele se deparou com o corpo dela no chão e a porta entreaberta.

Uma unidade do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada, mas ao chegar no local foi confirmado o óbito. A Polícia Militar foi acionada e isolou a área até a chegada da Polícia Civil e da Polícia Técnica Científica para dar início às investigações.

A princípio, ainda conforme apurado pelo A Cidade, não foi constatada uma cena de crime no imóvel da vítima, mas alguns hematomas espalhados por seu corpo chamaram a atenção das autoridades policiais. Informações extraoficiais apontam que ela teria sofrido um acidente de trânsito dias antes, mas só o exame necroscópico poderá esclarecer se há relação entre as feridas e o acidente ou se ela foi vítima de algum tipo de violência.

O caso, então, foi registrado como morte suspeita. O corpo de Thaisa foi levado ao IML (Instituto Médico Legal), onde passou por exames e, posteriormente, foi liberado para os familiares.