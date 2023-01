Em nota, a Polícia Civil afirma que os crimes estão relacionados a disputa por territórios no município para o tráfico de drogas

publicado em 17/01/2023

Onda de assassinatos tem assustado a população que cobra providências; polícia responde e diz que está trabalhando (Foto: A Cidade)

Da redação

Votuporanga registrou mais um assassinato a tiros na manhã de sábado (14). Desta vez a vítima foi o jovem Kaique Fernandes, de 24 anos, mais conhecido como Kaicão, que foi atingido por pelo menos sete disparos de arma de fogo na rua Renato Fonseca, bairro Santa Amélia, zona Norte do município.

Kaique foi a segunda vítima de assassinato a tiros na cidade em 2023 e a quinta em menos de dois meses. A onda de violência em Votuporanga tem assustado a população, que cobra ações das autoridades policiais do município.

Em razão dessa cobrança, a DIG (Delegacia de Investigações Gerais de Votuporanga) divulgou uma nota, onde afirma que “faltam detalhes” para prisão dos envolvidos nos crimes recentes. A especializada disse ainda que os homicídios estão relacionados a disputa por territórios no município para o tráfico de drogas.

Confira a nota da polícia em seu inteiro teor:

Nos últimos cinco anos foram registradas 21 ocorrências, na área do município de Votuporanga, de natureza Homicídio Consumado, dos quais treze casos foram plenamente esclarecidos pela Polícia Civil (D.I.G.). Nesse período também ocorreram nove tentativas de homicídio, dos quais cinco foram plenamente elucidados.

No ano pretérito (2022) constatou-se um salto significativo desse tipo de crime em nossa tranquila cidade, período em que ocorreram oito crimes dessa natureza, entretanto, muitos desses casos já estão plenamente esclarecidos e os autores encontram presos preventivamente, através de prisões realizadas depois de intenso e árduo trabalho investigativo.