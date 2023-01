O flagrante foi feito por equipes da Força Tática na zona Sul da cidade

publicado em 23/01/2023

Os dois adolescentes traficantes foram apreendidos durante a ‘Operação Impacto’ da PM na zona Sul de Votuporanga (Foto: Divulgação)

A “Operação Impacto”, desencadeada pela Polícia Militar de Votuporanga, resultou na apreensão de mais dois adolescentes envolvidos com o tráfico de drogas neste fim de semana. O flagrante foi feito por equipes da Força Tática na zona Sul da cidade.

De acordo com a ocorrência, os militares faziam patrulhamento pela região quando avistaram um dos acusados em atitude suspeita, perto de um ponto suspeito de venda de drogas.

O garoto então foi abordado e, a princípio, ele tentou negar o crime dizendo que era morador de Cardoso e que estava na cidade só de passagem. A mentira, porém, não se sustentou, pois, momentos depois o seu comparsa chegou de moto ao local e ambos então acabaram confessando.

Os policiais, então, fizeram uma vistoria no imóvel onde eles estavam e, no local, foram localizadas várias porções de crack, cocaína e maconha, além de materiais utilizados no preparo e embalagem dos entorpecentes.