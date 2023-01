Criminoso invadiu o conhecido estabelecimento e, fingindo estar armado, ameaçou os funcionários que acionaram a Polícia Militar

Acusado chegou na padaria com um capuz na cabeça e anunciou o assalto fingindo estar armado, mas acabou preso

O ladrão, que tentou assaltar a Padaria Kipão, que fica na rua Pernambuco, bairro Patrimônio Velho, em outubro do ano passado, foi condenado a 3 anos de reclusão pela Justiça de Votuporanga. O crime aconteceu em outubro do ano passado e, na ocasião, o criminoso acabou preso em flagrante.

De acordo com o processo, no dia do crime W. K. C.S., de 29 anos, vestiu uma blusa de moleton com capuz, invadiu o estabelecimento, por volta das 7h, e foi em direção ao caixa onde, fingindo estar armado, anunciou o assalto. O proprietário da padaria, no entanto, reagiu e o bandido então fugiu correndo.

A Polícia Militar foi acionada e de posse das informações sobre as características do criminoso iniciou diligências pela região, até que localizou o indivíduo, que foi preso em flagrante e conduzido para a delegacia. Lá, ficou constatado que o acusado já tinha várias outras passagens pela polícia, e ele então foi encaminhado para o sistema carcerário.

Já na fase judicial, o acusado disse que “estava perdido na droga” e que, por conta da abstinência, envolveu-se no delito, mas negou que tenha anunciado um assalto e simulado estar armado, mas que apenas queria furtar a padaria e teria pedido dinheiro ao proprietário do local. O argumento, no entanto, foi rechaçado pela juíza da 1ª Vara Criminal de Votuporanga, dra Gislaine de Brito Faleiros Vendramini, que o condenou.