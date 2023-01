Yuri Toschi de Carvalho, acusado de atirar contra quatro integrantes de uma família, será o primeiro a sentar no banco dos réus neste ano

publicado em 27/01/2023

Quem senta no banco dos réus hoje é Yuri Toschi de Carvalho acusado de tentativa de chacina (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

A partir das 9h de hoje o Tribunal do Júri de Votuporanga irá julgar o primeiro caso do ano. Quem sentará no banco dos réus é Yuri Toschi de Carvalho, acusado de tentar matar uma família inteira a tiros no município de Parisi no dia 25 de julho de 2020, em uma propriedade rural na cidade vizinha.

De acordo com o processo, no dia dos fatos Yuri e mais três amigos teriam ido ao trabalho de uma das vítimas, chamada Sérgio Augusto de Lima Pereira, porque ele suspeitava que o réu e mais um envolvido haviam furtado o seu celular alguns dias antes. Nesse encontro, Yuri e Sérgio iniciaram um bate-boca e ambos se agrediram.

Depois de encerrada a briga, o acusado teria ido até o seu automóvel, um VW/Golf Sportline, para pegar uma arma de fogo, como não a encontrou foi embora e horas depois foi até a casa de Sérgio, onde já armado encontrou a vítima, sua irmã identificada como Daniely, e também os pais de Sérgio, identificados como José e Santina, que estavam em frente à casa conversando.

Yuri, com seu automóvel, teria passado algumas vezes em marcha lenta em frente ao imóvel para observar as vítimas. Na última volta, o acusado, ainda conforme a denúncia, sacou uma arma e efetuou três disparos em direção a elas, que estavam todas próximas e reunidas. Os tiros atingiram Daniely no ombro, José na perna e Santina no pé. Sérgio, porém, não foi atingido.

Depois disso, Yuri fugiu do local e abandonou o veículo. O Ministério Público sustenta na denúncia que o acusado agiu por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, não atingindo o resultado por circunstâncias alheias à sua vontade.

A defesa do acusado, comandada pelo advogado Douglas Fontes, alega que ele é inocente das acusações. “Falhou o Ministério Público na tentativa de denunciar, processar e pedir pela condenação do acusado, pois se apoiou apenas e tão somente em pequenas suposições e deduções dos fatos, em tese, ocorridos. Não se vislumbra dos autos uma única prova capaz de dar suporte à acusação e, por conseguinte, apontar o acusado como o autor dos fatos”, diz a defesa nos autos.

Julgamento