Criminosos invadiram a casa da vítima e efetuaram a maioria dos disparos em sua cabeça

publicado em 13/01/2023

João Paulo Lopes da Silva, de 20 anos, foi morto com mais de dez tiros (Foto: Redes sociais)

Da redação

Mais um jovem foi executado a tiros em Votuporanga. O crime aconteceu na noite de quinta-feira (12), no bairro Pozzobon, e vitimou João Paulo Lopes da Silva, de 20 anos, com mais de dez disparos de arma de fogo, a maioria deles em sua cabeça.

De acordo com o registro policial, os assassinos – ainda não identificados – perseguiram o rapaz pelas ruas do bairro e invadiram a sua casa atrás dele. Na cozinha do imóvel foi efetuada a execução.

A Polícia Militar foi acionada e chegou a realizar diligências pela região em busca dos criminosos, mas até o momento eles não foram localizados. A Polícia Civil e a Polícia Técnica Científica também foram acionadas e iniciaram as investigações na busca de provas que possam ajudar a identificar os atiradores.

João Paulo era morador da rua Rio Verde, bairro Pozzobon, e deixa Angelina Miranda e o pai Jair Leite da Silva, e o filho Lucas Mateus. Seu corpo será velado no Velório Rosa Mística e será sepultado às 17h no Cemitério Parque Jardim das Flores.

