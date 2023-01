Criminoso é o ex-marido da proprietária do veículo incendiado no Posto Trevão no último dia 7; Polícia Civil esclareceu o crime e prendeu o responsável

publicado em 12/01/2023

Após o trabalho investigativo, a Polícia Civil conseguiu esclarecer o caso e prender o autor do incêndio criminoso (Foto: Reprodução)

Da redação

A Polícia Civil de Votuporanga, por meio da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), prendeu no final da tarde de anteontem o responsável por incendiar um carro no pátio de um posto de combustíveis da cidade. Após os trabalhos de investigação, ficou constatado que o criminoso colocou várias vidas em risco - já que o carro em chamas quase atingiu uma das bombas de combustível do estabelecimento - por vingança após o término de um relacionamento.

De acordo com a delegada responsável pelo caso, dra Edna Rita de Oliveira Freitas, o criminoso que aparece nas imagens das câmeras de segurança do Posto Trevão ateando fogo no carro é o ex-marido da vítima. Ela inclusive já tinha entrado com uma medida protetiva contra ele após o término do relacionamento e, então, o acusado decidiu se vingar.

“Após esclarecermos representei contra ele e o juiz acatou, então efetuamos a prisão preventiva”, disse a delegada. Após a prisão, o incendiário, identificado pelas iniciais M.R.S.A., de 28 anos, foi encaminhado para a delegacia, onde após passar pelos procedimentos de Polícia Judiciária foi encaminhado para o sistema carcerário.

O crime

O crime aconteceu na noite do último dia 7. De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via 190 e quando chegou ao local, o Posto Trevão - que fica às margens da rodovia Euclides da Cunha - as chamas já eram controladas pelo Corpo de Bombeiros. No mesmo momento a Polícia Civil foi acionada para dar início às investigações.

O carro, ainda conforme a ocorrência, estava estacionado no pátio do posto já há alguns dias. Pelas imagens das câmeras de segurança é possível ver o exato momento em que o criminoso joga algo inflamável dentro do veículo e depois coloca fogo.

No momento em que ele acende (provavelmente um fósforo ou isqueiro), as chamas chegam a lhe atingir e, então, ele sai correndo. O carro estava distante das bombas de combustível e não chegou a explodir, mas o momento de maior pânico das pessoas que estavam no local, foi quando o freio de mão se soltou e o veículo, em chamas, começou a descer pelo pátio do posto, passando perto das bombas e só parou ao atingir a parede do restaurante que funciona no local.