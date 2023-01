O julgamento aconteceu na sexta-feira (27), no Fórum da Comarca do município

publicado em 31/01/2023

Yuri Toschi de Carvalho foi condenado pelo Tribunal do Júri de Votuporanga a 14 anos de prisão por tentativa de homicídio (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Yuri Toschi de Carvalho, acusado de tentar matar uma família inteira a tiros, por conta de uma desavença, no município de Parisi, em 25 de julho de 2020, foi condenado pelo Tribunal do Júri de Votuporanga a mais de 14 anos de prisão. O julgamento aconteceu na sexta-feira (27), no Fórum da Comarca do município.

A decisão de condenação do réu se deu depois de oito horas de julgamento, em sessão que foi comandada pela juíza da 1ª Vara Criminal de Votuporanga e presidente do Tribunal do Júri, dra. Gislaine de Brito Faleiros Vendramini.

Nos debates, o Ministério Público, representado pelo promotor de Justiça Eduardo Martins Boiati, apoiado pelo assistente de acusação Haislan Filasi Barbosa, sustentou a acusação nos termos da pronúncia quanto à vítima Sérgio e sustentou também o erro na execução quanto às demais vítimas.

Já a defesa, comandada pelos advogados Douglas Fontes e Marcelo Leal, sustentou a tese de homicídio simples com o afastamento das qualificadoras.

Após os debates, os jurados se reuniram e apresentaram a decisão de que Yuri Toschi de Carvalho é culpado pela tentativa de homicídio por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Pela decisão dos jurados, a juíza sentenciou o acusado em 14 anos de prisão.

