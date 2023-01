Sem dar muitos detalhes, para não atrapalhar os trabalhos, o delegado da DIG, Rafael Latorre, explicou a motivação dos crimes

publicado em 26/01/2023

A Polícia Civil afirma que apurações sobra a onda de assassinatos em Votuporanga estão adiantadas (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

A Polícia Civil, por meio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), continua a investigar a onda de assassinatos que aconteceu no final do ano passado e início deste ano em Votuporanga. As apurações seguem, segundo o delegado responsável pelo caso, dr. Rafael Latorre a todo vapor e bem adiantadas pelos agentes da especializada.

A principal hipótese é de que os homicídios estão relacionados com a disputa de territórios para o tráfico. Os fatos se deram, em sua maioria, na zona Norte do município em bairros como Pró-Povo. Ou seja, os envolvidos têm guerrilhado para conquistar territórios nesse local.

O A Cidade conversou durante a manhã de ontem com o delegado responsável pelas investigações, dr. Rafael Latorre, que confirmou seguir em andamento as apurações de forma adiantada. O mesmo, no entanto, disse que não é possível dar muitos detalhes sobre os casos para não atrapalhar as apurações.

“Não é interessante a divulgação dos ocorridos da investigação, mas está tudo adiantado”, afirmou o delegado.

Vítimas

Kaique Fernandes, de 24 anos, mais conhecido como Kaicão, foi a última vítima dessa guerra. No dia 14 de janeiro, ele foi atingido por pelo menos sete disparos de arma de fogo na rua Renato Fonseca, bairro Santa Amélia, zona Norte do município. Kaique foi a segunda vítima de assassinato a tiros na cidade em 2023 e a quinta em menos de dois meses.