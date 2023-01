Três pessoas foram presas, dentre elas um, motoristas de aplicativo que fazia a distribuição dos entorpecentes pela cidade

publicado em 21/01/2023

Ao todo foram apreendidos 13,7 quilos de maconha, que após fracionados para a venda renderiam cerca de 4,6 mil porções, 555 gramas de cocaína, que renderiam cerca de 1,6 mil porções, 181 gramas de crack (Foto: Divulgação)

Da redação

A Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Votuporanga desarticulou uma associação criminosa responsável por um esquema gigante de tráfico de drogas na cidade. Três pessoas foram presas dentre elas um, motoristas de aplicativo que fazia a distribuição dos entorpecentes.

De acordo com a ocorrência, as investigações estavam se desenvolvendo há algum tempo e apontaram a estreita relação dos investigados na prática do crime de tráfico de drogas, sendo que o casal M.A.F., vulgo “Celinho”, de 27 anos, e sua esposa N.O.A. de 29 anos, coordenavam as entregas e a contabilidade do tráfico, enquanto outro indivíduo, J.L.N, vulgo “Nil”, de 39 anos, que é motorista de aplicativo utilizando o veículo VW Spacefox de cor prata, fazia as entregas e o último, D.R.S. de 33 anos, mantinha o entorpecente guardado em um sítio localizado às margens da rodovia que liga o distrito de Simonsen a Américo de Campos.

No final da tarde desta sexta-feira (20), após novas diligências, desencadearam os trabalhos policiais, inicialmente abordando o veículo de aplicativo conduzido por J.L.N. sendo localizado no interior do mesmo aproximadamente cinco quilos de maconha, em seguida foram até o sítio onde encontraram o restante do entorpecente e detiveram D.R.S. Prosseguindo nas diligências foram até a residência de “Celinho” e sua esposa no bairro Pacaembu onde fizeram a detenção do casal.

Ao todo foram apreendidos 13,7 quilos de maconha, que após fracionados para a venda renderiam cerca de 4,6 mil porções, 555 gramas de cocaína, que renderiam cerca de 1,6 mil porções, 181 gramas de crack, que após fracionados renderiam 900 porções, além de duas balanças de precisão, um telefone celular e um veículo VW Spacefox de cor prata.

Foi dada voz de prisão aos indivíduos e os mesmos conduzidos à Dise onde foram autuados em flagrante delito pelo delegado de polícia da especializada, dr. Allan Francisco Athayde Soares, por tráfico e associação para o tráfico de drogas. A mulher N.O.A. foi ouvida e liberada onde as investigações prosseguirão à parte.