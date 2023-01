O conhecido “Carlinhos do Bar” morreu na manhã do domingo (29), depois de ser arremessado do veículo que ele dirigia

publicado em 30/01/2023

Luiz Carlos Romani, de 64 anos, conhecido pelo o apelido de “Carlinhos do Bar” morreu neste domingo (30) (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

O conhecido comerciante votuporanguense Luiz Carlos Romani, de 64 anos, com apelido de “Carlinhos do Bar”, morreu em um grave acidente e ao ser arremessado do Fiat/Uno que conduzia pela rodovia Aristides Pio dos Santos, que leva o município de Pedranópolis a Parisi.

De acordo com a ocorrência, Carlinhos dirigia seu carro pela rodovia quando teria perdido o controle da direção, em um local conhecido na região como “Curva do Ferrarezi”, e capotou na rodovia. Na sequência, ele foi arremessado do carro.

Uma unidade do Corpo de Bombeiros e outra do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e a vítima foi encontrada entre o carro e um barranco, estava com ferimentos graves e morreu no local.