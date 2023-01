Silvio Bataielo, de 82 anos, foi atropelado enquanto empurrava um carrinho de reciclagem no bairro San Remo e não resistiu

publicado em 23/01/2023

O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Venezuela com a Ponta Porã, bairro San Remo e vitimou o senhor Silvio Bataielo (Foto: Redes sociais)

Da redação

Um idoso, de 82 anos de idade, morreu na manhã de sábado (21) após ser atropelado por um carro enquanto empurrava um carrinho utilizado para recolher material reciclável. O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Venezuela com a Ponta Porã, bairro San Remo em Votuporanga e vitimou o senhor Silvio Bataielo.

Conforme o registro policial, Silvio caminhava pela região empurrando um carrinho de reciclagem quando, por motivos que ainda serão esclarecidos pela Polícia Civil, foi atingido por um veículo.

Com o impacto ele teria batido a cabeça contra um poste de energia elétrica. Uma unidade do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionada, mas ao chegar no local o idoso já estava sem vida.

A Polícia Militar também foi chamada e preservou o local até a chegada da Polícia Científica, que fez a perícia nas proximidades para iniciar as apurações sobre as causas do acidente. Após isso, o corpo de Silvio foi levado para o IML (Instituto Médico Legal) IML de Votuporanga, onde passou por exames necroscópicos e foi liberado aos familiares para o velório e o sepultamento.