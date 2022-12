A.S., de 23 anos, já era conhecido nos meios policiais pelos crimes de roubo, latrocínio e tráfico de drogas

publicado em 28/12/2022

A.S., de 23 anos, já era conhecido nos meios policiais pelos crimes de roubo, latrocínio e tráfico de drogas (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Um homem foi preso pela Polícia Militar de Votuporanga por porte ilegal de arma de fogo, na zona Sul do município. A.S., de 23 anos, já era conhecido nos meios policiais pelos crimes de roubo, latrocínio e tráfico de drogas.

De acordo com a ocorrência, a polícia fazia patrulhamento pelo Jardim Palmeiras I, quando viu o homem em atitude suspeita. Ao perceber que seria abordado ele tentou fugir com uma motocicleta Honda/CG 160, porém, ele acabou sendo abordado e na busca pessoal foi localizado com ele, na linha da cintura uma pistola calibre 380, pronta para uso com 12 munições intactas, quatro porções de cocaína a serem fracionadas para a venda e um aparelho celular.