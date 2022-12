A votuporanguense Thaisa do Nascimento Savine, de 36 anos, foi atropelada por um carro no momento em que ela atravessava a rodovia

Thaisa do Nascimento Savine, de 36 anos, foi dada como morta no local em que ela foi atropelada (Foto: Reprodução)

Uma mulher morreu atropelada em Votuporanga, no momento em que atravessava a rodovia Euclides da Cunha (SP-320), nas proximidades do posto Trevão. O caso aconteceu na noite de anteontem e Thaisa do Nascimento Savine, de 36 anos, foi dada como morta ainda no local em que ela foi atropelada.

De acordo com a ocorrência, a vítima pilotava pela rodovia uma motocicleta, quando sofreu uma pane seca, por falta de combustível. Ele então parou no acostamento e tentou atravessar a rodovia para ir ao posto, que estava do lado oposto ao dela para pegar gasolina, mas nesse momento acabou sendo atropelada por um carro que seguia pela rodovia.

Uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionada, porém, Thaisa não resistiu aos ferimentos causados pelo impacto e morreu no local. Já o motorista do carro, ele fez o teste do bafômetro, mas não foi constatada a embriaguez.

Thaisa era moradora do bairro Boa Vista II, deixa filhos, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento aconteceu ontem, às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.