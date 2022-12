O rapaz, identificado como Renan Henrique Alves da Silva Barboza, conhecido como Renanzinho, foi morto em seu próprio apartamento

publicado em 10/12/2022

Renan Henrique Alves da Silva Barboza, conhecido como “Renanzinho”, foi morto com pelo menos sete tiros (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Um jovem de 28 anos foi executado, dentro do seu próprio apartamento, em Votuporanga. O caso aconteceu na noite de anteontem pela avenida José Marão Filho, marginal da rodovia Euclides da Cunha. Renan Henrique Alves da Silva Barboza, conhecido como “Renanzinho”, foi morto com pelo menos sete tiros.

De acordo com a ocorrência, dois indivíduos em uma motocicleta, estacionaram no local e usando capacete entraram no apartamento de Renan. O local estava vazio e eles esperaram a chegada da vítima, no momento em que ele entrou foi recebido com pelo menos sete tiros disparados de uma pistola.

Depois do crime, os dois assassinos fugiram e ainda não há pistas sobre quem poderia ser. A namorada de Renan estava dentro do apartamento, mas não foi atingida pelos tiros. Em choque, a mulher gritou socorro e vizinhos acionaram as equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e do Samu.

Paramédicos do SAMU constataram o óbito no local. Em seguida, a Polícia Militar foi acionada e isolou a área do crime até a chegada da Polícia Civil.

O assassinato foi registrado na Central da Polícia Civil pelo delegado de plantão. O caso agora segue para investigação da DIG (Delegacia de Investigações Gerais). A polícia trabalha com a hipótese de um suposto acerto de contas a Renanzinho, por estar envolvido em uma tentativa de homicídio em 18 de janeiro, em Votuporanga.

2ª execução

Ainda sem saber se os casos têm ligações, Votuporanga registra seu segundo homicídio, por execução, em menos de uma semana. Na última sexta-feira (2), Devair Lopes de Lima, de 34 anos, mais conhecido como “Deva”, foi executado em uma casa na rua Rio Araguaia, no bairro Pro-Povo.

A vítima estava pelo local, em um cômodo que não foi especificado, quando um criminoso, que estava com um capuz entrou na residência e efetuou disparos contra Deva, que morreu no local. O autor dos tiros, porém, fugiu na sequência com uma motocicleta.

Deva era ajudante geral, residia na rua Rio Colorado, no bairro Pro-Povo, deixa os filhos Fabiano e Kemilly, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu no sábado (3), às 16h, no Cemitério Parque Jardim das Flores.