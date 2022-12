O criminoso disse que estava sendo ameaçado por traficantes por dever R$ 30 mil na “boca”; com o resto do dinheiro ele comprou um carro

publicado em 02/12/2022

O crime aconteceu em Votuporanga no dia 25 de julho deste ano no bairro Vila São Vicente (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Um ladrão que roubou R$ 45 mil, em espécie, de uma casa no bairro Vila São Vicente, em Votuporanga, e usou o dinheiro para pagar uma dívida de drogas, foi preso e agora condenado pela juíza da 1ª Vara Criminal do município, Gislaine de Brito Faleiros Vendramini, a seis anos e dois meses de prisão.

De acordo com o processo, o roubo aconteceu no dia 25 de julho deste ano, por volta das 9h30, quando o criminoso, identificado como B. B. C., entrou na residência por meio do telhado, passou pelos cômodos e foi diretamente para o quarto principal da casa, onde começou a procurar objetos de valor.

Nesse momento, B. B. C. encontrou uma bolsa com R$ 45 mil em espécie e na sequência a empregada da casa, que estava sozinha no momento do crime, ouviu barulhos e foi até o quarto, onde deu de cara com o criminoso. Ele a prendeu, fez ameaças e exigiu que ela abrisse a porta da frente para ele fugir.

O dono da casa chegou horas depois e a empregada contou o acontecido. Por meio das câmeras ele conseguiu identificar toda a ação criminosa e registrou um boletim de ocorrência, oportunidade em que a DIG (Delegacia de Investigações Gerais) iniciou as investigações.

Depois de toda a apuração da Polícia Civil, elaboração de um mandado de busca e apreensão, o criminoso B. B. C. foi preso em 28 de agosto, em Votuporanga. No entanto, pouco foi possível recuperar do valor que foi roubado. Isso porque, o ladrão afirmou à polícia que pagou uma dívida de R$ 30 mil em drogas, após uma sequência de ameaças de traficantes, e usou os outros R$ 15 mil para comprar um Fiat/Uno.

O carro, porém, foi o único bem restituído e o valor que foi ressarcido à vítima. Em juízo, B. B. C. confessou a autoria do crime e alegou que tinha recebido informações da pessoa para quem ele devia, sobre o dinheiro em espécie na casa da vítima.