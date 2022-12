Com um revolver na cintura, o acusado teria acelerado pelas ruas da cidade, furando “pares” e semáforos até ser cercado por viaturas

publicado em 21/12/2022

Idoso foi preso com um revólver após ameaçar um desafeto e após ser colocado em liberdade voltou a ameaçar vizinhos (Foto: Divulgação)

Da redação

A Polícia Militar de Votuporanga cumpriu na segunda-feira (19) um mandado de prisão preventiva contra um idoso, de 70 anos de idade, acusado de porte ilegal de arma, ameaça e resistência à prisão. Com um revolver na cintura, o acusado teria ainda acelerado pelas ruas da cidade, furando “pares” e semáforos até ser cercado por viaturas policiais no bairro Chácara da Aviação.

De acordo com o processo, em 10 de agosto de 2020, a Polícia Militar foi acionada após uma denúncia de que o idoso, identificado como J.T. estaria trafegando pelas ruas da cidade com uma arma de fogo e teria ameaçado um homem. Os policiais então se deslocaram para o local indicado e, ao visualizarem o suspeito nas proximidades da Avenida da Saudade, ele tentou fugir dirigindo uma VW/Saveiro em alta velocidade, desobedecendo às ordens de parada sinalizadas pelos policiais.

O acusado só foi abordado na rua Raniere Mazili, após ao auxílio de outras viaturas policiais para contê-lo. Durante a abordagem, verificou-se que, de fato, ele portava a arma de fogo, tipo revólver, municiada com cinco cartuchos.

Enquanto os policiais tentavam conter o denunciado, o homem que ele havia ameaçado se aproximou para contar sua versão dos fatos, momento em que o idoso, mesmo na presença da polícia, não teria se intimidado e voltou a dizer que mataria a vítima. J.T. então foi preso em flagrante e conduzido para a delegacia, mas posteriormente foi beneficiado pela Justiça com sua liberdade provisória.

Nos últimos dias, no entanto, o Ministério Público pediu a prisão preventiva do acusado após ele voltar a cometer crime semelhante, dessa vez contra vizinhos. As novas ameaças, inclusive, teriam sido feitas novamente na presença de policiais militares, o que resultou na determinação de sua prisão.

“Nota-se que o acusado, mesmo beneficiado pela liberdade provisória, mantém, aparentemente, sua conduta de ameaçar e amedrontar seus vizinhos, inclusive com promessas de morte, demonstrando personalidade irascível e reiteração na prática de crimes, o qual traz extrema insegurança à sociedade, desestabilizando o meio social. Saliente-se que nem mesmo a presença da Polícia Militar tem inibido que o acusado venha a exacerbar-se em seus atos, promovendo ameaças, demonstrando comportamento incompatível com pessoa cumpridora de seus deveres e que denota indiferença perante as normas de conduta e autoridades. Portanto, mostra-se necessária a sua custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pois se o acusado permanecer solto, haverá risco do cometimento de outras condutas de tal espécie”, disse o juiz Juliano Santos de Lima ao mandar prender o idoso.