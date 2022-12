O caso aconteceu na noite desta sexta-feira (2), na rua Rio Araguaia, no bairro Pró-Povo, que fica na zona Norte do município

publicado em 02/12/2022

O caso aconteceu na noite desta sexta-feira (2) (Foto: Reprodução)

A noite desta sexta-feira (2) terminou em tragédia para os lados da zona Norte de Votuporanga. Isso porque um homem foi morto a tiros em uma casa, que era muito utilizada pelos consumidores de drogas da região. O caso aconteceu na rua Rio Araguaia, entre as ruas Paulo Moreti e Vergílio Moreti, no bairro Pró-Povo.De acordo com o divulgado, a vítima, identificada apenas como Devair, estava pelo local, em um cômodo ainda não especificado, quando um criminoso, que estava com um capuz entrou na residência e efetuou disparos contra o homem, que morreu no local. O autor dos tiros, porém, fugiu na sequência.Ainda não é possível saber quantos disparos acertaram a vítima, mas a Polícia Civil segue no local realizando toda a apuração sobre o caso, que agora segue para investigação da DIG (Delegacia de Investigações Gerais).Notícia em atualização.