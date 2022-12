Vítima chegou a ser socorrida com vida após ser esfaqueada, mas não resistiu aos ferimentos

publicado em 26/12/2022

A vítima estava com várias marcas de perfurações (Foto: Reprodução)

Um homem de 32 anos morreu esfaqueado na madrugada de Natal, neste domingo (25), em Nova Granada, A Polícia Militar informou que foi chamada até o local, na rua Siqueira Campos, e viu a vítima sendo resgatada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A vítima estava com várias marcas de perfurações e no local havia muito sangue pelo chão. O homem foi levado à Santa Casa do município, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a polícia, a ex-companheira da vítima teria dito que o criminoso era uma terceira pessoa, mas a mãe dela informou que o autor do crime seria o próprio filho da delatora.

A Polícia Militar encontrou o suspeito do crime e a moto dele, suja de sangue. Ele foi levado para a delegacia, ouvido e liberado.