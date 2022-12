O caso aconteceu na tarde de terça-feira (12), nas proximidades do bairro Estação, o jovem foi socorrido às pressas e encaminhado à Santa Casa

publicado em 14/12/2022

Um adolescente perdeu um braço em um acidente com uma composição de trem em Votuporanga (Foto: A Cidade)

Um adolescente sofreu um grave acidente com trem em Votuporanga. O caso aconteceu na tarde de terça-feira (13), nas proximidades do bairro Estação e o jovem precisou ser socorrido às pressas e encaminhado para a Santa Casa da cidade, além disso o acidente resultou na amputação de um de seus braços.

De acordo com o apurado por nossa reportagem no local, o garoto brincava com alguns amigos nas proximidades dos trilhos, quando, por motivos que serão apontados pela investigação, ele acabou passando pela linha do trem, no momento em que estava em movimento, e ficou prensado entre os vagões e a plataforma.

Como o fato aconteceu nos vagões, o maquinista não viu ou ouviu o adolescente e seguiu viagem até São José do Rio Preto, onde estava programada a parada. O caso segue para investigação da Polícia Civil de Votuporanga, que irá levantar todos os detalhes sobre o acidente.