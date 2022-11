Os investigadores prenderam o segundo envolvido na morte de Erik Fernando de Paula, conhecido como “Chicá”, em setembro de 2019

publicado em 24/11/2022

O criminoso foi preso depois de mais de três anos com as investigações da DIG de Votuporanga (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A Polícia Civil de Votuporanga prendeu o segundo assassino envolvido com a morte do votuporanguense Erik Fernando de Paula, conhecido como “Chicá”, em setembro de 2019. O crime aconteceu no bairro Matarazzo quando a vítima foi executada com vários tiros de pistola.

De acordo com a ocorrência, uma ação conjunta da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) e da Polícia Ambiental conseguiu identificar o local em que o autor, identificado como A.B.S, estava morando, que era em uma área rural, nas proximidades da Vila Carvalho. Uma operação foi montada e a prisão realizada.

O preso foi conduzido até a sede da DIG, para realização de trabalhos de Polícia Judiciária, de onde foi encaminhado posteriormente para um Centro Penitenciário da região, onde deve aguardar o julgamento sobre o caso.

O assassinato

De acordo com as investigações, no dia do crime A.B.S e seu comparsa, M. H. F. S., conhecido como “Cachorrão”, chegaram ao bar da vítima em uma motocicleta, um deles desceu, em posse de uma arma de fogo e disparou, alvejando “Chicá” três vezes na região da cabeça.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e socorreu à vítima em estado grave até o pronto-socorro da Santa Casa de Votuporanga, onde recebeu atendimento médico, mas não resistiu e morreu.