O crime aconteceu no dia 31 de janeiro, quando cinco bandidos armados invadiram uma casa no Portal do Sol e aterrorizaram os moradores

publicado em 30/11/2022

Todos os condenados já tinham passagens pelo crime de roubo, tráfico de drogas e também receptação (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Os criminosos armados que invadiram uma casa na rua Juraides de Paula Viveiros, no bairro Residencial Portal do Sol, e fizeram toda uma família refém em Votuporanga, foram condenados pela Justiça de Votuporanga. Se somadas as penas, os bandidos passarão mais de 40 anos na cadeia.

K. R. M. da S., de 27 anos, pegou nove anos de prisão; K. M. dos S. E., de 19 anos, foi condenado a nove anos; L. F. de O. P., de 31 anos, pegou nove anos; E. G. R., de 35 anos, ficará dez anos na cadeia e L. F. da S., de 36 anos, também ficará dez anos na prisão. Todos os acusados já tinham passagens pelos crimes de roubo, tráfico de drogas e também receptação e foram presos no dia em que o crime aconteceu, após uma intensa negociação da Polícia MIlitar.

De acordo com o processo, por volta das 21h45, do dia dos fatos, os criminosos chegaram em um carro e renderam a filha do casal no momento em que a família entrava no imóvel. Segundo o divulgado, três armas de fogo teriam sido utilizadas na ação. Ninguém, porém, ficou ferido.

Um vizinho do imóvel percebeu uma movimentação diferente e acionou a polícia. No local, os policiais iniciaram uma negociação para que os bandidos liberassem os reféns, que após o trabalho da polícia foram liberados sem nenhum ferimento.