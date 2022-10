A votuporanguense Denise Matias, de 36 anos, permaneceu duas semanas hospitalizada na cidade vizinho, mas não resistiu aos ferimentos

publicado em 05/10/2022

Denise Matias, 36 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A votuporanguense Denise Matias, de 36 anos, vítima de um grave acidente no dia 18 de setembro no município, não resistiu aos graves ferimentos e faleceu nesta quarta-feira (5), depois de mais de 15 dias sob os cuidados da equipe médica do Hospital de Base, na cidade vizinha de Rio Preto.

O acidente aconteceu nas proximidades da rotatória que dá acesso ao bairro Pacaembu, zona Oeste de Votuporanga. Denise seguia sentido ao bairro quando, por motivos que ainda serão esclarecidos pela investigação, ela perdeu o controle da direção e bateu contra um poste de iluminação pública.

No dia dos fatos, com a batida a mulher ficou desacordada e pessoas que passavam pelo local acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que conseguiu a reanimar e a encaminhou às pressas para a Santa Casa de Votuporanga, mas no mesmo dia ela foi encaminhada para o Hospital de Base de Rio Preto, onde permaneceu até a sua morte.