Vítima foi encontrada já sem vida pelo próprio pai, dentro de uma casa, nas adjacências da Avenida José Silva Melo

publicado em 06/10/2022

Da redação

Um homem, de 45 anos, foi assassinado, provavelmente com uma paulada na cabeça, na madrugada desta quinta-feira (6) em Votuporanga. O corpo da vítima foi encontrado por seu pai, dentro de uma casa na rua Santos Dumont, nas adjacências da Avenida José Silva Melo, no bairro Paineiras.

De acordo com a ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após o pai da vítima encontrar o filho já sem vida, em uma poça de sangue, dentro do quarto. Ele estava com um ferimento na nuca que provocou o afundamento do crânio.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também chegou a ser acionado, mas o óbito foi constatado no local. Conforme apurado, as primeiras impressões levam a crer que o rapaz foi morto, provavelmente, por uma paulada.