Vítima foi encontrada já sem vida pelo próprio pai, dentro de uma casa, nas adjacências da Avenida José Silva Melo

publicado em 07/10/2022

Fabiano Kleber Alves de Macedo foi encontrado já sem vida e com um ferimento na nuca , dentro de uma casa na rua Santos Dumont, no bairro Paineiras (Foto: A Cidade)

Da redação

Um homem, de 45 anos, foi assassinado, provavelmente com uma paulada na cabeça, na madrugada de quinta-feira (7) em Votuporanga. O corpo da vítima, identificada como Fabiano Cleber Ramos de Macedo, foi encontrado por seu pai, dentro de uma casa na rua Santos Dumont, nas adjacências da Avenida José Silva Melo, no bairro Paineiras, e será sepultado nesta sexta-feira (7).

De acordo com a ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após o pai da vítima encontrar o filho já sem vida, em uma poça de sangue, dentro do quarto. Ele estava com um ferimento na nuca que provocou o afundamento do crânio.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também chegou a ser acionado, mas o óbito foi constatado no local. Conforme apurado, as primeiras impressões levam a crer que o rapaz foi morto, com um pedaço de madeira ou uma marreta.

A Polícia Técnica e Civil estiveram no local para realizar as primeiras investigações sobre o caso, que agora segue para a apuração da DIG (Delegacia de Investigações Geral) de Votuporanga.

Fabiano era pintor e morador de Votuporanga, deixa os pais, irmãos, a filha Ayra, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento está previsto para acontecer nesta sexta-feira (7), às 10h, no Cemitério Parque Jardim das Flores.