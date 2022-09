Polícia

Homem é preso com caminhonete furtada na Euclides da Cunha, em Votuporanga

O motorista foi preso, pela Polícia Civil e Rodoviária, com uma caminhonete que foi furtada no início da semana no município de Jaboticabal

publicado em 29/09/2022

Um homem foi preso pela Polícia Civil com uma caminhonete furtada. O flagrante aconteceu na noite de anteontem na rodovia Euclides da Cunha, no perímetro urbano de Votuporanga. O veículo, porém, teria sido furtado na manhã da segunda-feira (26), no município de Jaboticabal.



De acordo com a DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Rio Preto, os investigadores que estavam a frente da ocorrência, receberam informações de que o suspeito trafegava pela rodovia Washington Luís (SP-310), no perímetro urbano de Mirassol.



Com base nessas informações, os policias conseguiram localizar a caminhonete, mas quando o motorista acessou o trevo da Euclides, perderam de vista.



Foi então que entraram em contato com a Polícia Militar Rodoviária, de Votuporanga, quando o veículo passou pela base, os rodoviários começaram a seguir a caminhonete. Em um determinado trecho, o motorista desceu e tentou fugir, mas foi detido.



Em depoimento, ele afirmou que veio do estado de Mato Grosso do Sul para buscar o veículo e que levaria para Corumbá/MS. A placa da caminhonete foi trocada.



Ele foi preso em flagrante por receptação e adulteração de veículo, e encaminhado à Deic (Divisão Especializada em Investigações Criminais).

