O desentendimento começou quando os dois começaram a fumar em local proibido e foram expulsos de um pesqueiro

publicado em 28/09/2022

O casal irá responder pelos crimes de desacato, lesão corporal, desobediência e também resistência de prisão (Foto: Ilustrativa)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Um casal foi preso em Votuporanga, após atacar seguranças e policiais em um pesqueiro, na vicinal Herbert Vinicius Mequi, que leva até o município de Alvares Florence. O caso aconteceu neste fim de semana, e os dois irão responder na Justiça pelos crimes de desacato, lesão corporal, desobediência e também resistência à prisão.

De acordo com a ocorrência, o desentendimento teria começado no momento em que o casal começou a fumar em um lugar proibido. Na sequência os seguranças pediram para que ambos parassem e deu instruções, mas eles não aceitaram e começaram a xingar os vigilantes do pesqueiro, que colocaram o casal para fora.

Mesmo para fora do salão principal, o homem e a mulher continuaram a confusão e a Polícia Militar foi acionada. Na chegada dos militares, eles notaram que ambos estavam alterados e com sinais aparentes de alcoolismo, motivo pelo qual foram orientados pelos policiais a se retirarem do local.

O casal, no entanto, se negou a ir embora e desta vez passou a xingar e agredir verbalmente os dois policiais militares. Por isso, foi dada a voz de prisão e no momento em que realizavam o flagrante para o encaminhamento até a delegacia, a mulher atacou e agrediu o policial com as unhas.