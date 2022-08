Denizart Vidigal é presidente e organizador da conhecida FiiB, que acontecerá dos dias 16 a 18 de agosto, em Campinas

publicado em 06/08/2022

M. K., de 22 anos, já era conhecido nos meios policiais e possui antecedentes por dois roubos, no Distrito Federal (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Policiais Civis da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Votuporanga em operação conjunta com os policiais da Delegacia de Valentim Gentil, prenderam um jovem de 22 anos com um estoque de drogas em Parisi. A prisão aconteceu na sexta-feira (5) pela manhã;

De acordo com a ocorrência, M. K., de 22 anos, já era conhecido nos meios policiais e possui antecedentes por dois roubos, no Distrito Federal e já era investigado pelos policiais. Com isso, os investigadores receberam informações de que o homem tinha drogas em sua residência, localizada na rua João Gomes de Melo, em Parisi.

A abordagem foi realizada e com ele foram encontradas 85g de cocaína, que renderia 255 porções, mais 35g de crack, que renderia mais 175 porções e mais 68g de maconha, que renderia 23 porções para venda. Além de uma balança de precisão e um telefone celular.