O comandante do Batalhão, o Tenente Coronel votuporanguense, Edson Fávero, de 55 anos e mais cinco receberam medalhas durante desfile

publicado em 13/07/2022

Seis Policiais Militares do 16º BPM/I foram homenageados com medalhas durante as celebrações de 9 de julho (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Policiais do 16º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) receberam uma medalha durante as celebrações dos 90 anos da Revolução de 1932, que aconteceu em São José do Rio Preto. O comandante do Batalhão, o Tenente Coronel, que é de Votuporanga, Edson Fávero, esteve entre os homenageados.

A medalha denominada como Monsenhor Gonçalves é concedida a quem realiza serviços prol da educação, mérito e virtudes cívicas, no intuito de estimular a prática de boas ações e feitos dignos de honrosa menção.

Além do comandante, durante o evento foram homenageados a 1ª Tenente Médica Maisa Stefani Lemes Pelarim, o 1º Tenente João Paulo Guimarães Liberato, o 1º Tenente Marcos Rogério Calian, o 1º Tenente Tacio de Lima Gonçalves Gonçalves Favero e o 2º Tenente Leonardo Botassim Biliato.

O evento

Após dois anos sem a celebração, devido a pandemia da Covid-19, foi realizado o tradicional evento que contou com cerca de 200 militares entre homens do CPI-5, do 9º Baep (Batalhão de Ações Especiais), de policiais ambientais, rodoviários e do Corpo de Bombeiros.

Um bom público marcou presença na rua Marechal Deodoro onde foi realizado o desfile de 9 de julho. É justamente na frente do Fórum que se encontra o monumento ao Soldado Constitucionalista, em homenagem aos moradores da cidade que morreram durante o conflito de 1932. O ponto alto de desfile foi o momento em que foram depositadas flores por parte dos integrantes da Sociedade dos Veteranos de 1932 em frente ao monumento.