O criminoso desmontava o carro, um GM/Vectra, na rua Ércole Sereno, na zona Sul do município, quando foi flagrado pelos militares

publicado em 18/06/2022

O flagrante aconteceu anteontem na zona Sul da cidade, na rua Ércole Sereno; o receptador foi preso e responderá pelo crime (Foto: Reprodução)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar de Votuporanga prendeu em flagrante um homem por receptação, no momento em que realizava o desmanche de um GM/Vectra, que foi roubado por dois indivíduos na última segunda-feira (13), na rua Maranhão. O flagra, porém, aconteceu anteontem na zona Sul da cidade, na rua Ércole Sereno.De acordo com a ocorrência, os policiais viram o suspeito, com lesões e ensanguentado, no momento em que realizava o desmonte do veículo na beira de uma calçada. Ao ser abordado, o homem negou a participação no roubo e alegou que recebeu o carro de um travesti e uma mulher. Afirmou também que tiraria as peças para trocar em drogas.O homem disse que não conhecia os dois criminosos, que realizaram a entrega do veículo roubado. A Polícia Militar, então, entrou em contato com o proprietário do Vectra, que confirmou os fatos e disse ainda que o roubo aconteceu mediante força física dos dois indivíduos.O homem foi preso em flagrante pelo crime de receptação e encaminhado para a Central da Polícia Civil de Votuporanga, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça. O veículo foi restituído à vítima.Sem ainda as identificações dos dois assaltantes, o caso deve ser investigado pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga.