O carro ficou parado no canteiro central da rodovia Euclides da Cunha e não atingiu nenhum outro veículo

publicado em 02/06/2022

O motorista do Fiat/Mobi foi socorrido às pressas depois de bater na traseira de um caminhão e capotar (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O motorista de um Fiat/Mobi precisou ser socorrido às pressas após bater na traseira de um caminhão e capotar com o seu carro na rodovia Euclides da Cunha, nas proximidades do viaduto José Maria Alves, na tarde de quarta-feira (1). O carro ficou parado no canteiro central da rodovia Euclides da Cunha e não atingiu nenhum outro veículo.

De acordo com a ocorrência, os dois veículos seguiam no mesmo sentido da pista, quando o motorista, de 43 anos, perdeu o controle e bateu na traseira do caminhão, em seguida capotou o carro e foi parar no canteiro central da rodovia Euclides da Cunha. As causas oficiais do acidente ainda serão apontadas pela investigação.