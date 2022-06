O criminoso E. B. S., de 31 anos, foi preso pelos policiais da especializada no estado de Goiás, nesta quinta-feira (2)

publicado em 02/06/2022

A Polícia Civil de Votuporanga, por meio da DIG, prendeu o criminoso acusado de matar o senhor Álvaro Benedito (foto) (Foto: DIF/Arquivo Pessoal)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA DIG (Delegacia de Investigações Gerais) prendeu o criminoso acusado de matar a facadas o votuporanguense Álvaro Benedito Manente, de 55 anos, no bairro Chácara das Paineiras, zona Oeste do município, no dia três de outubro do ano passado. E. B. S., de 31 anos, foi preso no estado de Goiás, na tarde desta quinta-feira (2).De acordo com a ocorrência, as investigações quanto ao caso levaram os policiais diretamente ao suspeito E.B.S., quando no dia dos fatos, ele teria discutido com o senhor Álvaro e depois o esfaqueado, devido a gravidade dos ferimentos, ele não resistiu e morreu no local. Depois disso, o criminoso fugiu e após meses de diligências os agentes receberam informações de que ele estaria em Goiás.E. B. S. se escondia no município de Inaciolândia. Ele foi preso em flagrante e conduzido para a Delegacia Regional de Itumbiara (GO), onde os termos da prisão foram formalizados e o homem permaneceu à disposição da Justiça.A prisão contou com o apoio dos policiais civis de Itumbiara.No dia três de outubro de 2021, Álvaro Benedito Manente, de 55 anos, foi encontrado em uma calçada da rua Paraíba, com golpes de faca no pescoço, no peito e na barriga. Sendo que a principal hipótese é de que tudo teria acontecido durante uma discussão nas proximidades do local.De acordo com a ocorrência, uma testemunha teria relatado um bate-boca entre a vítima e um possível autor dos golpes e tudo teria ocorrido momentos antes de Álvaro ter sido encontrado já sem vida.Álvaro, após ser golpeado, teria saído e tentado voltar para a sua residência dirigindo a sua motocicleta. Foi quando, já ferido, caiu na calçada e a vizinhança chamou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). A equipe chegou a ir ao local, porém constatou o óbito e encaminhou o corpo para o IML (Instituto Médico Legal).