Dois dias depois de ser solto, após ser detido com uma motocicleta furtada, garoto voltou a praticar o mesmo crime e foi flagrado outra vez

publicado em 21/05/2022

Menino de apenas 12 anos foi flagrado novamente furtando uma moto e o Ministério Público solicitou sua internação na Fundação Casa (Foto: Reprodução)

O Ministério Público de Votuporanga pediu a internação do adolescente que ficou conhecido como a “criança do crime”, após ele ser pego, mais uma vez, furtando uma motocicleta. Dois dias depois de ser flagrado pela quarta vez em menos de um mês, A. A. J. F., de 12 anos, voltou a praticar o mesmo crime anteontem e foi novamente parar na delegacia.

O garoto foi pego, desta vez, na rua Augusto Sasso, região Sul de Votuporanga, no momento em que saía de uma casa abandonada com um capacete na mão. No quintal desta residência estava estacionada uma Honda/CG, que ele confessou ter furtado.

Dois dias antes, conforme noticiado com exclusividade pelo A Cidade, ele havia sido apreendido pelo furto de uma Honda/Titan, de cor preta, que estava estacionado em frente de uma residência no alto da rua Pará. Aquele foi o quarto flagrante do menor em um mês, que agora teve mais um crime anotado em sua longa ficha criminal.

Segundo o delegado Seccional de Votuporanga, dr. Marcos Negrelli, o adolescente não permaneceu apreendido na delegacia em nenhum dos flagrantes, por conta do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), que não permite que menores sejam presos, na fase policial, em casos de furto ou receptação, iguais aos que A. A. J. F. foi surpreendido. A apreensão somente é cabível em casos de crimes onde há grave ameaça ou violência contra a vítima, como roubo, homicídio ou estupro.

A Polícia Civil, porém, remeteu os casos ao Ministério Público. “Cabe agora o promotor entender que é cabível e o juiz decretar uma medida socioeducativa, que impeça ele de estar na rua cometendo esses crimes”, disse Negrelli.

O Ministério Público, por sua vez, já solicitou a internação do adolescente na Fundação Casa. O caso, agora, segue para o juiz da Vara da Infância e Juventude, Maurício José Nogueira.