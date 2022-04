Criminoso tinha em aberto um mandado e prisão com pena de mais de 9 anos para cumprir

publicado em 04/04/2022

O homem já é um velho conhecido da polícia e tinha contra si um mandado de prisão por tráfico e associação para o tráfico de drogas (Foto: A Cidade)

Da redação

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu no sábado (2), nas imediações do Pró-Povo, zona Norte da cidade, um traficante que estava foragido da Justiça. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto com uma pena de mais de nove anos de prisão por tráfico e associação ao tráfico de drogas.

De acordo com o registro policial, os militares faziam patrulhamento preventivo e ostensivo pela região, quando teriam notaram o acusado em atitude suspeita próximo a uma área de preservação ambiental.

Ao perceber que seria abordado, o homem, identificado pelas iniciais L.M.N., tentou fugir, mas foi perseguido e capturado pelos policiais momentos depois. Em revista pessoal e na motocicleta que ele conduzia, uma Honda/Biz, nada de ilícito foi encontrado, mas ao checar seu nome nos sistemas da polícia foi constatado que havia contra ele um mandado de prisão em aberto.